Elvált egymástól Waltner Róbert és a Szentlőrinc

Közös megegyezéssel szerződést bontott vezetőedzőjével, Waltner Róberttel a másodosztályú labdarúgó-bajnokság utolsó előtti helyén álló Szentlőrinc. A kaposvári szakember 2024 nyarán vette át a baranyai együttest, amellyel nagyszerűen szerepelt az előző idényben, ugyanis az ötödik helyen zárt. Waltner Róbert mellett a szintén kaposvári elemző Gróf Ákos is távozik a Szentlőrinc szakmai stábjából.

– Klubunk vezetősége úgy döntött, hogy az utóbbi hetek eredménytelensége miatt változtatásra van szükség – írta közleményében a szentlőrinci klub. Kedden közös megegyezéssel szerződést bontottunk Waltner Róbert vezetőedzővel, akinek köszönjük a Szentlőrincen végzett munkáját, a tavalyi gyönyörű szezont. Waltner Róbert tavaly nyáron érkezett hozzánk, és csodálatos idényt produkált. Csapatunk az élmezőnyben végzett, az ötödik helyen zárta a 2024/2025-ös szezont a Merkantil Bank Liga NB II.-ben, ami az eddigi legjobb eredményünk. Legalább ennyire fontos, hogy szurkolóink és a klub alkalmazottai szívébe is belopta magát. A jelenlegi szezon azonban sajnos messze nem úgy alakul, ahogy szerettük volna.

A kaposvári Waltner Róbert 2024 nyarán vette át a Szentlőrinc irányítását

Fotó: Lang Róbert

Waltner Róbert elköszönt

A korábbi válogatott támadó, aki a Kaposvári Rákóczit a harmadosztályból egészen az élvonalig vezette a közösségi média oldalán köszönt el a szentlőrinci klubról és a szurkolóktól.

Kedves Szentlőrinciek!

Szeretnék elköszönni minden kedves szurkolótól. Sajnos elhagyom ezt kisvárost, mely annál nagyobb szeretettel fogadott.

A utóbbi időben nem úgy jöttek az eredmények ahogy szerettük volna. Az okok közül néhány számotokra is ismert: sérülések, betegség, meg nem adott 11-esek, 3 kiállítás 3 meccsen, és egy héten belül 2 óriási bombagól, ami miatt pontot se tudtunk szerezni. Sajnálom!

Viszont nektek szeretném megköszönni, hogy mindvégig kiálltatok a csapat mellett. Csak a szép emlékek maradnak meg rólatok. Amilyen kicsi a szurkolótábor, annál lelkesebb. Eszembe jutnak a tavalyi pillanatok, amikor együtt örültünk a sok siker után.Vagy a lelkes kis srácok, akik még egy edzőmeccsen is kiabálták: Csak a Lőrinc!

A tavalyi év varázslatos volt. Kiesőnek könyveltek el minket a bajnokság elején ennek ellenére történelmi eredményt értünk el és csak 6 pontra maradtunk el az NB I-be feljutó csapattól.

Remélem, tudtam adni Nektek annyit, hogy jó szívvel emlékezzetek erre az időszakra.

Minden elismerésem a Tiétek. Köszönöm a bizalmat és a szeretetet. A legjobbakat kívánom nektek.