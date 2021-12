A tervek szerint az új jogosítvány a hitelkártyára hasonlít majd, rajta lesz az EU emblémája és az országjel is. A jogsit chipkártyával is ellátnák, erre kerülhetnének a büntetőpontok. Ez persze azt jelentené, hogy következmények nélkül az Európai Unióban sem szabálytalankodhatnánk. Az újabb javaslat szerint legkorábban 18 éves kortól lehetne a jogosítványhoz jutni, de ettől eltérhetnek a tagállamok.

Sok ország számára újdonságot jelent majd, hogy a vezetői engedély tíz évig lesz érvényes, 65 éven felül pedig ötévenként kell majd cserélni. Az orvosi vizsgálatot a tagországok saját eljárási szabályai szerint végeznék továbbra is. Fontos, hogy a jelenleg érvényben lévő vezetői engedélyeket nem kell kicserélni. Egyelőre az irányelvekben állapodtak meg az Európai Unió közlekedési szakemberei, hogy miképpen képzelik el az egységes gépjárművezetői engedélyeket. Jelenleg eléggé eltérően szabályozzák a tagállamokban, hogy hány éves kortól vezethet valaki. Az sem egységes, hogy a jogosítványt milyen időközönként kell megújítani. Az egyik uniós kiadvány szerint ma legalább ötvenféle jogosítvány van forgalomban a közösség országaiban.