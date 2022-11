Vasárnap fokozatosan vékonyodik, itt-ott felszakadozik, lecsökken a felhőzet. Elszórtan, nagyobb eséllyel a Tiszántúl térségében és az Észak-Dunántúlon kisüthet a nap is.



Számottevő csapadék ezen a napon már nem esik. Reggel, nyugaton és keleten még erős lökésekkel is kísért É-i szél fúj, majd napközben országszerte mérséklődik a légmozgás.

Továbbra is keleten valószínű az enyhébb, nyugatabbra a hűvösebb idő.

Éjszaka gyenge légmozgás mellett a talaj szintjén párásság, ködfoltok képződnek, miközben nyugat felől vastagodó magas szintű felhőzet sodródik az ország fölé. Hajnalban, főként nyugaton, ott is szórványosan eső is eshet.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat délután 12,

vasárnap reggel 9,

vasárnap délután 11,

hétfő reggel 9 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, továbbá az időnként megélénkülő szél a kellemetlen tüneteket tovább fokozhatja és a hőérzetünket is csökkenheti. A reggeli órákban érezhető hideg miatt a mozgásszervi betegségben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet, korábbi csonttörések helye fájdalmassá válhat. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Forrás: koponyeg.hu

Kattints a képre a további előrejelzésért.



A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn délelőtt borongós időben elszórtan lehet átmeneti szemerkélés, majd a Dunántúl felett csökkenni, vékonyodni kezd a felhőzet, ott bujkáló napsütésben is lehet bízni. A középső országrész felett napnyugta környékén vékonyodhat el a felhőtakaró, míg a keleti térség felett várhatóan estig megmarad a zárt felhőzet. Jelentős mennyiségű esőtől sehol sem kell tartani.

- Kedden és szerdán jelentős légköri eseményektől mentes idő kialakulása látszik valószínűnek. A magasban várhatóan érkező enyhébb levegő hatására ismét nő a ködhajlam, így ismét kialakulhat szürke, ködfelhőzet, mely szeszélyes eloszlásban tud elvékonyodni a nappali időszakban. Napos, enyhe és tartósan párás, rétegfelhős, hűvösebb területek váltakozása a legvalószínűbb. A Dunántúl térségéében, illetve a Duna vonalában lehet élénkebb D-i szél talaj szinten, így abban a térségben van nagyobb esélye napos idő kialakulásának, míg északkeleten a makacsabb ködfelhőzet látszik egyelőre jellemzőbbnek.

- Csütörtökön elérheti térségünket egy hidegfront, melyhez némi eső is társul. Csökken a párásság, de borongós idő ígérkezik elszórtan esőkkel.

Forrás: eumet.hu