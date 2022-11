Szerdán jellemzően egész nap erősen felhős lesz az ég, csupán a déli, délkeleti megyék felett vékonyodhat, szakadozhat kissé a felhőtakaró a nap folyamán.



Elszórtan, változó intenzitással csapadék is előfordul. Többnyire eső esik vagy szemerkél, de az Alpokalján és északon lehet havas eső, illetve átmeneti hóesés is.

A Dunántúl térségében délelőtt még erős, másutt mérsékelt, olykor kissé élénkebb északias szél fúj. Délután országszerte mérséklődik a légmozgás.

Éjszaka zömmel borult lesz az ég, a nyugati határvidék felett vékonyodhat el, csökkenhet le a felhőzet. Csapadék elsősorban az ország északkeleti harmadán valószínű. Zömében eső esik, de a hegyekben havas esőre és hóesésre is számítani kell. Ismét felélénkül, északnyugaton meg is erősödik az északnyugati szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután 7,

szerda reggel 4,

szerda délután 6,

csütörtök reggel 3 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Forrás: köpönyeg.hu

Kattints a képre több infóért!

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, az ország keleti felén még tartósan borult, nyugaton már szakadozottabban, változóan felhős idő várható némi napsütéssel. Reggel, keleten még eshet, északkeleten lehet havas eső, majd napközben már inkább csak elvétve lehet szemerkélés. Az ÉNY-i szél, a jellemző ÉNY-DK irányú szélcsatornában erősnek ígérkezik, másutt gyenge vagy mérsékelt marad.

- Pénteken nyugodt, front- és ciklon mentes időjárás várható gyenge légmozgással: párás, ködös, majd ködfelhős és derült tájak váltakozása ígérkezik. Nyugaton valószínűbb a napsütés, míg keleten maradhat meg nagyobb eséllyel a tartós szürkeség.

Forrás: eumet.hu