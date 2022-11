Reggel, délelőtt, északon, északkeleten a párásság és ködfoltok mellett itt-ott még kisüthet a nap, miközben délnyugat felől vastagabb, magas szintű felhőzet sodródik az ország fölé.

A déli órákhoz közeledve, az ország délnyugati harmadán elered, majd déltájban átterjed az ország nyugati és középső területére is az eső. Az Alpokalján havas eső, hóesés is lehet. Feltámad és sokfelé felerősödik a keleti szél.

Késő délután, este az ország nagy részén esik. Az élénk keleti, délkeleti szél estig tovább erősödik és egyre inkább keleti északkeletire fordul. Délen helyenként viharos széllökések is lehetnek.

Éjszaka marad a borús, csapadékos időjárás. Szerte az országban eshet több-kevesebb csapadék, de a Dunántúlon valószínű a legtöbb.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő délután 8,

kedd reggel 2,

kedd délután 7,

szerda reggel 4 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. Forrás: Köpönyeg

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán az ország túlnyomó részén egész nap erősen felhős lesz az ég, csupán a délkeleti megyék felett vékonyodhat, szakadozhat kissé a felhőzet. Elszórtan, változó intenzitással csapadék is előfordul. Többnyire eső esik vagy szemerkél, az északkeleti határvidéken, illetve az északi hegyekben lehet az esti órákban havas eső, illetve átmeneti hóesés is.

- Csütörtökön szakadozottabban, változóan felhős-napos idő várható. Elvétve lehet szemerkélés. Az ÉNY-i szél, a jellemző ÉNY-DK irányú szélcsatornában erősnek ígérkezik.

Forrás: eumet.hu