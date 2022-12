Vasárnap délkeletire forduló légmozgás hoz további enyhülést. Az ország északnyugat-délekelt irányú szélcsatornájában élénk, másutt gyenge vagy mérsékelt délkeleti szél fúj. A szombatinál is magasabbra emelkedik a hőmérséklet, délen többfelé meghaladhatja a +10 fokot.



A zömmel erősen felhős reggelt követően, napközben, az ország középső, szelesebb 2/3-a felett elvékonyodhat, időről-időre fel is szakadozhat a felhőzet, átmeneti napsütésben is lehet bízni.

A nyugati és északkeleti határvidéken valószínűbb, hogy egész nap borongós, szürke marad az idő. Néhol előfordulhat pára, valamint köd is. Elszórtan lehet szitálás, gyenge szemerkélés, de számottevő csapadék napközben nem várható.

Este, majd éjjel a középső országrész felett is vastagszik a felhőtakaró. A Dunántúlon, majd a középső országrészben is lehet szemerkélés. Keleten kevésbé valószínű eső. A napközben is szeles tájakon élénk marad a szél, másutt szélcsendes idő a valószínűbb.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat délután 6,

vasárnap reggel 3,

vasárnap délután 8,

hétfő reggel 5 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia Folytatódik a frontmentes, őszi-téli időjárás. A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A párás levegő kifejezetten kedvez a légúti fertőzéssel járó megbetegedések terjedésének, ezért várhatóan megszaporodnak a légúti megbetegedések is. A borús idő negatív hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre, jellemző lehet a fáradékonyság, levertség. Forrás: köpönyeg.hu

Kattints a képre több részletért!

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn országszerte gyengül a légmozgás. Délelőtt előreláthatólag kelet felé mozog a szórványos szemerkéléseket adó felhősáv. Délnyugaton, majd a középső országrész felett is felszakadozhat átmenetileg a felhőzet. Délen még tovább emelkedhet a hőmérséklet. Este újabb, ezúttal kiadósabb csapadékot hozó mediterrán ciklon érkezése valószínű dél, délnyugat felől.

Forrás: eumet.hu