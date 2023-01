Hétfőn egy meleg-, majd estére egy hidegfront érkezése alakítja térségünk időjárását. Általában borongós égboltra nézhetnk fel, ezzel együtt délelőtt folyamán itt-ott elvékonyodhat rövid időszakokra a felhőtakaró.



Délelőtt még nem valószínű csapadék, azonban kora estétől már délebbre is számítani kell szórványos, vegyes halmazállapotú szitálásokra. Északon, néhol, nagyobb valószínűséggel az északkeleti megyékben átmeneti mérsékelt hóesés is kialakulhat, ami megmaradó hóréteget is képezhet, de előreláthatólag 1-5 centiméter gyűlhet csak össze.

A kezdetben megélénkülő délnyugati szél estétől északnyugatira fordul, és tovább erősödik, miközben felszakadozik a felhőzet, de szórványos hózáporok alakulhatnak ki. Éjjel változóan, szakadozottan felhős égbolt és többnyire erős északnyugati szél várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

vasárnap délután 2,

hétfő reggel -2,

hétfő délután 4,

kedd reggel 1 fok körül alakul.

A hajnali fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A párás levegő kifejezetten kedvez a légúti fertőzéssel járó megbetegedések terjedésének, ezért várhatóan megszaporodnak a légúti megbetegedések is. A változóan felhős idő negatív hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre, jellemző lehet a fáradékonyság, levertség. Forrás: köpönyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden az északkeleti országrész kivételével erős, délelőtt, nyugaton viharos ÉNY-i szél ígérkezik. A hidegfront ellenére pár fokot enyhül az idő. Változó napsütés, felhőátvonulások és elszórtan kialakuló, hózáporok és vegyes halmazállapotú záporok várhatóak.

