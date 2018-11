Borús, esős idővel folytatódik a hét

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között várható.

Kedden is túlnyomóan borult lesz az ég. Többfelé alakul ki eső, az Alpokalján és a hegyekben havas eső, hó is lehet. Az északkeleti, keleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 9 fok között várható, északkeleten lesz enyhébb az idő.

