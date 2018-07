Csütörtökön is napsütés vár ránk

Délutántól előfordulhatnak kisebb záporok, de 30 fok felett lesznek a csúcsok.

Szerdán általában fátyol- és gomolyfelhőkre számíthatunk, délen lesznek erősebben felhős területek, ott helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Éjszakára mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban a Dráva mentén pára-, illetve ködfoltok is képződhetnek. Csütörtökön túlnyomóan napos idő lesz, de délutántól erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Ekkortól elsősorban a Dunántúlon elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de időnként megélénkülhet a nyugati szél. Zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a derült, szélcsendes völgyekben 10 fok alá is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 29 és 33 fok között várható.