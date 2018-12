Fagyos idővel indul a hét

Vasárnap éjszaka akár mínusz 10 fok is lehet, hétfő napközben is többnyire 0 fok alatt marad a hőmérséklet.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Éjszaka a kezdetben kevésbé felhős tájakon is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és hétfőn már túlnyomóan borult időre számíthatunk. Elsősorban a keleti határvidéken, de hétfőn a délkeleti, déli tájakon is előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás. A déli, délnyugati szél nyugaton helyenként megélénkül, majd ott is mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -10 fok között alakul, az átmenetileg derült tájakon lehet a hidegebb.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire +1 és -3 fok között valószínű.

Előrejelzés

Kedden a Tiszántúlon szórványosan gyengén havazhat. A leghidegebb órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült, havas tájakon mínusz 12 fokig is hűlhet a levegő. Napközben mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdára virradóra a köd többfelé tartósan megmarad. A ködös tájakon jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A minimumhőmérséklet a felhős tájakon mínusz 7 és mínusz 2, a derült részeken mínusz 12 és mínusz 7 fok között alakul. A nappali maximumok jellemzően mínusz 2 és plusz 2 fok között alakulnak, de a tartósan ködös tájakon helyenként napközben is csupán mínusz 3, mínusz 4 fok lesz.

Csütörtökön párás, tartósan ködös területek is lesznek. Szórványosan ónos eső, havas eső, havazás előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul.

Pénteken egyre kevesebb helyen valószínű havas eső, havazás, ónos eső. A leghidegebb órákban mínusz 7 és mínusz 2, napközben mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton és vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan eső, havas eső, havazás előfordulhat. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 3, vasárnap mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul. A nappali maximumok szombaton mínusz 3 és plusz 2, vasárnap 0 és plusz 7 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS