Hétfőn már szükség lehet az esernyőre

Vasárnap gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő lesz. Az esti órákban a Tiszántúlon ismét gomolyfelhők képződnek, és ott helyenként újra lehet zápor, zivatar. Hétfőn a gyakran változó felhőzet mellett főleg a déli, délutáni órákban szórványos jelleggel alakulnak ki záporok, zivatarok, az ország keleti felében heves zivatarok is lehetnek. A délnyugati szél vasárnap és hétfőn is nagy területen lesz erős, néhol viharos. Hevesebb zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de kisebb körzetekben 8, 9 fokig is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 28 fok között várható, nyugaton lesz a hűvösebb, délkeleten a melegebb.