Még egy nap igazi nyár vár ránk

Pénteken meleg lesz, hétvégén viszont jön a lehűlés.

Pénteken többnyire derült vagy kissé felhős lesz az ég, mindenhol többórás napsütés várható, bár napközben helyenként több lehet a gomolyfelhő, illetve éjjel vékony felhőréteg is kialakulhat. Késő délután északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami késő este a Kisalföldön meg is vastagodik, de csapadék nem valószínű. A mérsékelt változó irányú szél délire fordul, többfelé megélénkül, a Fertő térségében olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 31 fok között valószínű.

A hétvégén tízfokos lehűlés várható, szombaton mindenütt beborul az ég, és egyre több helyen valószínű eső, zápor. Vasárnap már több lesz a napsütés, de maximum 22 fokig melegszik majd a levegő.