Péntekig tart a szeptemberi nyár

Addig azonban sem az eső, sem a hideg miatt nem kell aggódnunk.

Szerda éjjel 6-16 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön csapadék nem várható, a szél is gyenge vagy mérsékelt marad.

Általában csak némi fátyol-, illetve gomolyfelhőzet zavarhatja a napsütést. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 6 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30 fok között valószínű.

Pénteken hidegfrontok hoznak egyre hűvösebb, igazi őszi időt. Az északnyugat felől közeledő hidegfront szombaton éri el Magyarországot. Ekkor több-kevesebb napsütés a Dunántúl délkeleti részén és az Alföldön lehet. A nap első felében északnyugaton, majd délután már máshol is várható szórványosan eső. A szél is megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A maximumok a Nyugat-Dunántúlon 15-18, másutt 19-26 fok között alakulnak, de délkeleten még 27-28 fok is lehet.