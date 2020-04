Változékony időnk lesz

Hajnalban, reggel a csapadékzóna fokozatosan mozog északkelet, kelet felé, a délelőtt folyamán ott is megszűnik a csapadék, és csökken a felhőzet. Ezt követően holnap erőteljes gomolyfelhő-képződés várható a többórás napsütés mellett, és elszórtan – nagyobb számban a Sopron-Debrecen vonal szélesebb sávjában – alakulhat ki zápor, néhol zivatar.

Kedden a Dunántúlon a délnyugati szelet már erős széllökések is kísérik, és zivatar körül is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, az északkeleti határvidéken azonban kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.