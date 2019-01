A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -15 fok között várható.

Csütörtökön a nap hátralevő részében és éjszaka az ország nagy részén gyengén, valamint erősebben felhős időszakok váltakoznak, ugyanakkor főként a Dunántúl nyugati felén és a keleti, délkeleti vidékeken reggelig sok lesz a felhő, és főként ezeken a területeken lehet helyenként még kisebb havazás, hózápor.

Holnap napközben változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, csak néhol lehet hószállingózás. Este azonban észak, északnyugat felől erős felhősödés kezdődik, és késő este északnyugaton már eleredhet a hó. Éjszaka foltokban átmeneti zúzmarás köd is képződhet. Pénteken délelőttig többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél, amelyet az Alpokalján és északkeleten viharos lökések is kísérhetnek, ezért főként az utóbbi tájakon néhol hófúvás is előfordulhat. Péntek délután fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -15 fok között várható, de a szélcsendes, kevésbé felhős, vastagabb hóval borított vidékeken ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire +2 és -6 fok között alakul, fagypont feletti értékek elsősorban nyugaton, délnyugaton várhatók.