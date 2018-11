Borongós, hideg időnk lesz ma is

Somogy megyében, csütörtökön borongós, ködös, nyirkos, szürke idő a legvalószínűbb, de a nap folyamán kissé vékonyodik a felhőtakaró, csökken a párásság.

Napnyugta előtt esetleg átszűrődhet itt-ott némi napfény, de nem lesz jellemző. Pár fokos enyhülésre van kilátás. Szemerkélő eső a délelőtti időszakban fordul elő nagyobb eséllyel a térségben. Gyenge, változó irányú, délies légmozgás várható. Éjjel tovább csökken a felhőzet, de fokozódik a párásság, sűrű ködmezők képződhetnek.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

csütörtök reggel +3,

csütörtök délután +6,

péntek reggel +3 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken előreláthatólag ködösen, szürkén indul a nap, majd vékonyodik, itt-ott fel is szakadozik a felhőzet, ugyanakkor nagyobb eséllyel lehetnek tartós ködfoltok is. Számottevő eső nem valószínű.

– Szombaton újabb ciklon érkezése valószínű. Már reggelre beborul, majd eleinte gyenge, szemerkélő, délután, este helyenként intenzívebb eső is eshet.

– Vasárnap és hétfőn borongós, párás, nyirkos idő a legvalószínűbb. Szitálás, szemerkélő eső is előfordulhat elszórtan.

– Keddre – az átlagosnál jóval nagyobb bizonytalansággal, de – erős hidegfront, illetve egy mediterrán ciklon érkezése valószínűsíthető. Eső, szél, majd a hideg levegő beáramlásával havas eső, havazás kialakulása ígérkezik.