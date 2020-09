Kellemes, meleg őszi nap köszönt ránk csütörtökön

Az évszakra jellemzőnél jóval kellemesebb időjárás vár ránk csütörtökön.

Csütörtökön napos és felhős időszakok váltakoznak térségünkben. Az előrejelzések szerint az évszakos átlagnál melegebb idő várható. Délután mérsékelt felhősödések mellett elvétve, kis eséllyel előfordulhat záporeső is Somogy megyében, de jelentős mennyiségű eső nem valószínű. Gyenge, mérsékelt déli légmozgás lesz jellemző.

Éjszaka eleinte gyengén felhős, csillagfényes idő ígérkezik, de hajnalban egy vastagodó felhőzet érkezhet a térség fölé, amelyből reggelre elszórtan már záporok is lehetnek. Erősödő lökésekkel kísért déli szél támadhat fel.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

csütörtök reggel 12,

csütörtök délután 26,

péntek reggel 17 fok körül alakul.

Frontok miatt most nem kell, hogy fájjon a fejünk. Viszont reggelente érdemes lesz rétegesen öltözködni, mert különösen hűvös ígérkezik.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken hullámzó frontrendszer okozta szeles, záporos, zivataros, esős idő ígérkezik. Eleinte melegfront, erős déli szél, délutántól, északnyugat felől terjeszkedve hidegfront, viharos északnyugati szél a legvalószínűbb. Délelőtt főként nyugaton esik, ott visszaesik a hőmérséklet is. Délután már országszerte lehet eső, zivatar. Éjszaka kiadós esőre készülhetünk.

– Szombaton borús, szeles időben kezdetben országszerte eshet, majd egyre inkább kelet felé húzódik a csapadékmező, a Dunántúlon és a középső országrészben várhatóan eláll az eső. Hűvös, kellemetlen napra van kilátás.

– Vasárnap kifejezetten hideg, szeles, borongós időjárás a legvalószínűbb. NY-K irányban mozgó, főként az északi országrészt érintő esőkre is számítani kell. A déli térségben előreláthatólag már nem hullik jelentős csapadék.

– Hétfőn és kedden kis mértékű javulásban bízhatunk. Zömmel erősen felhős marad ugyan az ég, de már csak elvétve, kevés helyet érintően valószínű eső, mérséklődik az eleinte még erős szél. Olykor már a nap is előbukkanhat a délnyugati, déli országrészben.