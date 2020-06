A délelőtt a záporokról szól, délutánra kisüthet a nap

Csütörtökön is hasonlóan alakul az idő Somogyban: borongós időben szórványosan, nem mindenhol, de sokfelé fordul elő időszakos csapadék.

Reggel, kora délelőtt inkább csendesebb, eső, zápor fordulhat elő, majd a déli órákra csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is, változó napsütés, fülledt idő várható. Késő délután, este azonban elszórtan kipattanhatnak újabb záporok, zivatargócok. Heves zivatarnak a délnyugati határvidéken van inkább csak esélye a térségben. Élénk, olykor erős É-i szél fúj. Jóval hűvösebb lesz az évszakos átlagnál. Éjszaka megszűnnek a záporok, hajnalban kevéssé valószínű eső a térségben. Felhős, párás időre van kilátás.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 16,

csütörtök délután 22,

péntek reggel 15 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket, de továbbra is fülledt időre készülhetünk, ami többeknél fáradékonyságot, levertséget okozhat. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken talán bízhatunk több napsütésben, kevesebb felhőben. A középső országrészben erős ÉNY-i szél támad. A korábbinál kevesebb helyen, de ezen a napon is kialakulnak záporok, zivatargócok. Utóbbiakra keleten, északkeleten, illetve a délnyugati határvidéken van leginkább esély.

– Szombaton és vasárnap előreláthatólag marad a változékony, fülledt, csapadékra hajló időjárás. Ismét a felhők lesznek túlsúlyban, csak átmeneti, illetve bujkáló napsütéses időszakok várhatóak. Lényegében bárhol, bármikor eleredhet az eső. Délelőttönként csendesebb esők, záporok lesznek jellemzőbbek, míg a délutáni, esti időszakban kedvezővé válnak a légköri feltételek a hevesebb zivatargócok, felhőszakadások kialakulásához is. A középső országrész kivételével élénk, olykor erős lökésekkel is kísért É-i szél fúj.

– Jövő hét első napjaiban É-i széllel kissé szárazabb levegő érkezhet fölénk. Több napsütésben, de eleinte szeles időben, kevesebb helyen kialakuló zivatargócokban bízhatunk.

– A jövő hét második fele hozhat 30 fok körüli hőmérsékletet a mai modellszámítások alapján. A napsütés mellett jóval kevesebb helyet érintően, de továbbra is megmarad az esélye heves zivatargócok előfordulásának. (forrás: eumet.hu)