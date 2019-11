A délelőttünk napsütéses órákban telik majd

Pénteken délelőtt eloszlanak a hajnali pára- és ködfoltok, szakadozott, jobbára áttetsző fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést.

Délután összefüggőbbé válhat, kissé vastagodhat a felhőzet a térség felett, kevesebb napsütés ígérkezik. Erősödő délkeleti szél támad, este viharos délkeleti széllökésekkel is számolni kell. Éjjel tovább vastagszik a felhőzet, hajnalban eső is érkezhet délnyugt felől. Marad az erős déli szél.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek reggel 2-4,

péntek délután 10-13 ,

szombat reggel 10 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton a Dunától keletre van esély több, tartósabb napos időszakokra, míg a Dunántúl térségében várható összefüggőbb, tartósabb felhőzet. A délnyugati határvidéken délelőtt mérsékelt eső is eshet, máshol nem valószínű csapadék. Megmarad a hőmérsékleti különbség a nyugati és keleti országrész között.

– Vasárnap a nyugati és középső országrészben van esély tartósabb napsütésre, míg a Tiszántúl fölött előreláthatólag megvastagszik a felhőzet. Eső nem valószínű. Éjjel, a nyugati határvidéket eső érheti el.

– Hétfőn és kedden előreláthatólag felhős és naposabb időszakok váltakoznak. Szórványosan, elsősorban a nyugati országrész érintően, több hullámban záporok, időszakos esők is érkezhetnek.

– Szerdára -most- változóan felhős-napos, csapadékmentes időre van kilátás.