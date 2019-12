A fagyos reggelt követően napközben derült időre számíthatunk

Szerdán a fagyos, zömmel derült, a szélvédettebb helyeken kissé párás reggelt követően várhatóan kisüt a nap Somogyban.

Eleinte előfordulhat a párásságból kialakuló vékony rétegfelhőzet, mely fokozatosan elvékonyodik, eloszlik. Éjjel összezáródó, vastagodó felhőtakaró, hajnalban gyenge, szitáló vegyes halmazállapotú csapadék, hószállingózás kezdődhet.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel -2,

szerda délután +2,

csütörtök reggel 0 fok körül alakul.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön újabb csapadékmező keresztezi térségünket. Borongós időben országszerte lehet több-kevesebb eső, északon és északnyugaton havas eső, hóesés is előfordul. Számottevőbb havazás ezúttal csak az északi hegyekben valószínű. A déli országrészben inkább csak szemerkélés, szitálás fordul elő.

– Pénteken egy melegfront érkezése ígérkezik erős déli széllel. Délelőtt az ország téli területein kisüthet a nap, majd délutántól, északnyugat felől beborul, majd nyugaton és északon egyre többfelé eredhet el az eső is.

– Szombaton kelet felé mozog a csapadéksáv, mögötte, nyugat felől várhatóan lecsökken a felhőzet, egyre többfelé kisüthet a nap is.

– Vasárnap front és csapadékmentes időre van kilátás. Változó vastagságú felhőzet és erősségű párásság, rétegfelhőzet mellett több-kevesebb napsütésben is lehet bízni. (forrás: eumet.hu)