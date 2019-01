A felhőzet csökken, de a hideg azért marad

Hétfőn csökkenő felhőzet, változó napsütés várható. Eleinte a megye déli területei felett még felhősebb ég, másutt derült égbolt, de foltokban párásság, vékony fátyolfelhőzet várható.

A hajnali több fokos fagy napközben csak pár fokkal fagypont fölé enyhül. Gyenge, változó, jellemzően északias légmozgás lesz jellemző. Éjjel, északon kevés marad a felhő, erősebben fagyhat, míg egy dél felől terjeszkedő felhőzet elérheti a megye déli területeit, alatta gyengébb fagy várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel -3,

hétfő délután +2,

kedd reggel -4 és -2 fok körül alakul.

A hazánktól délre elvonuló mediterrán ciklon mögött észak felől több fokkal hidegebb levegő érkezett térségünk fölé, és mindenütt mérséklődik a szél is. Ezek a hatások a vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. Ezáltal általános „restség” válik uralkodóvá. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden eleinte északon még kisüthet a nap, de a déli országrész felől érkező felhőzet észak felé terjeszkedik. A felhőzetből, zömében gyenge, szitáló, a déli határvidéke olykor mérsékelt intenzitású hóesés, délkeleten havas eső, ónos szitálás is ígérkezik.

– Szerdán, csütörtökön előreláthatólag egy mediterrán ciklon határozza meg időjárásunkat. Borongós időben, még meglehetősen bizonytalan eloszlásban időszakos, szórványos, többnyire gyenge olykor mérsékelt, változó halmazállapotú csapadék is várható. A nyugati térségben hóesések, míg keleten inkább esők valószínűbbek.

– Péntekre hidegfront érkezése valószínűsíthető erős északi széllel. Borongós időben továbbra is csak elszórtan várható csapadék, ami nyugaton hó, keleten eső vagy havas eső formájában hullhat nagyobb valószínűséggel. (forrás: eumet.hu)