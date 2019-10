A hideg hajnalt hűvös nappal követi

Pénteken frontmentes, eseménytelenebb, változóan napos-felhős-párás-ködfoltos és hűvös időre van kilátás.

A reggel kifejezetten hidegnek ígérkezik pára és ködfoltokkal. Délelőtt ritkulnak, többnyire eloszlanak a ködfoltok, átmenetileg kisüthet a nap, majd délután, észak felől újabb felhősáv éri el várhatóan a térséget, ismét megzavarva a napsütést. Éjjel felhős, időnként szakadozottabban felhős lesz az ég a térség felett. Csapadék nem valószínű. Párásság képződhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek reggel 5,

péntek délután 14,

szombat reggel 8 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton mérsékelt hidegfront alakíthatja az időjárást. Erősen, délután itt-ott szakadozottabban felhős időre van kilátás. Elszórtan, elsősorban északon fordulhat elő zápor, időszakos esők. Élénkül az északnyugati szél.

– Vasárnapra változóan napos-felhős időre van kilátás élénk északi széllel. Reggel, délelőtt északkeleten eshet eső, majd napközben a középső és északi térségben alakulhat ki elszórtan futó zápor.

– Hétfőn reggel hideg, borongósabb idő valószínű. Északon gyenge fagy sem kizárt. Napközben is hűvös idő várható élénkülő északkeleti széllel. Keleten csökkenhet a felhőzet, a nap is kisüthet, míg nyugaton felhős idő marad jellemzőbb.

– Kedden, szerdán is hidegnek ígérkezik a reggel, északon gyenge fagy is lehet. Párásság, ködfoltok melletti erősen szűrt napsütésre van kilátás. Napközben is hűvös lesz, de ritkul a pára és köd, vékonyodik, szakadozik a felhőzet, változó napsütésben lehet bízni.