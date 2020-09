A hűvös reggelt a felhők mögül néha előbújó nap melegíti fel

Vasárnap folytatódik a nyugodt, változóan napos, illetve fátyolfelhős, szűrt napsütéses idő.

Eső nem érkezik. A hűvös, hideg hajnalt követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Általában gyenge vagy mérsékelt délkeleti szél fúj.

Este, éjjel is mérsékelt marad a délkeleti szél. Elvékonyodik, nagyrészt eloszlik a fátyolfelhőzet, csillagfényes, csapadékmentes idő várható a korábbi napoknál mérsékeltebb lehűléssel, de a szélvédett völgyekben így is lehetnek 10 fok alatti értékek.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 9,

vasárnap délután 27,

hétfő reggel 12 fok körül alakul.

Fronthatástól továbbra sem kell tartanunk, a frontérzékenyek fellélegezhetnek. A nagyrészt napos, mérsékelten meleg időben érdemes minél többet a szabadban tartózkodni. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Hétfőn és kedden alapvetően napos, csapadékmentes, egyre melegebb idő várható. Időről-időre megélénkül a délkeleti szél. Visszatérnek a nyárias délutáni hőmérsékletek, és enyhülnek az éjszakák is. Kedd éjszaka már több felhő érkezhet térségünkbe. Elvétve egy-egy zápor is előfordulhat.

– Szerdán, csütörtökön is folytatódik az átlagosnál több fokkal melegebb időjárás, de már több felhő, időszakosabb napsütés a valószínű, és itt-ott előfordulhat eső, záporeső, zivatargóc is. Meg-megélénkül a déli szél.

– Péntekre – még átlagosnál nagyobb előrejelzési bizonytalansággal, de – kettős fronthatás kialakulása körvonalazódik hazánk térségére. Változékony idő ígérkezik délelőtt még napsütéssel, erős déli széllel, nyárias hőmérsékletekkel, majd északnyugat felől hidegfront hatására beborul, északira fordul a szél, gyorsan esik vissza a hőmérséklet és záporok, kiadós esők is érkezhetnek.

– Szombatra kellemetlen időjárási helyzet kialakulása körvonalazódik széllel, esőkkel, zivatarokkal és jelentős hőmérséklet csökkenéssel. (forrás: eumet.hu)