A hűvös reggelt kellemes száraz idő váltja

Kedden reggel ismét hűvös, de derült idővel indul a nap Somogyban. Foltokban lehet gyenge hajnali párásság, de ez gyorsan eloszlik.

Napközben is marad a napsütés, csak kisebb gomoly és fátyolfelhőzet zavarhatja azt a délután folyamán. Csapadék nem várható. Éjjel is marad a derült, nyugodt időjárás. Az időjárás kedvező lesz a Holdfogyatkozás megfigyelése szempontjából. Ismét gyorsan csökken a hőmérséklet, a hajnal hidegnek ígérkezik.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 13 – 16,

kedd délután 24 – 26,

szerda reggel 14 – 16 fok körül alakul.

Kedden napközben egy gyenge, feloszlóban lévő hidegfront éri el térségünket, de érdemi változást nem fog okozni. A hűvös reggelt napközben a sokévi átlagnak megfelelő, napos idő követi. Az UV-sugárzás a déli, délutáni órákban erős lesz! (forrás: met.hu)

Változékony idő vár minket a héten

– Szerdán napközben is alapvetően napos időben lesz részünk. A hűvös hajnalt követően a délutáni maximum még kissé elmarad az évszakos átlagtól, de már kellemesen meleg időre van kilátás. Mérsékelt, olykor élénkebb északias szél fúj. Este, éjjel, az északnyugati országrészben felhősödés és szórványos záporok, esők érkezése valószínű.

– Csütörtökre –növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de most- változékonyabb idő körvonalazódik. Nyugat felől terjeszkedő felhőzetből, délelőtt a Dunántúlon, délután, este már a középső és keleti országrészben is kialakulhatnak záporok, zivatargócok.

– Pénteken előreláthatólag kelet felé elvonul a csapadékgócokat adó felhőzet. Nyugaton már kevésbé valószínű eső, zápor, de keleten még változékony, csapadékgócos időre van kilátás.

– Szombatra meleg, napos-gomolyfelhős nyári időre van kilátás, majd vasárnapra virradóan újabb ciklon érkezhet északnyugat felől felhősödéssel, zivatarokkal, csapadékkal, átmenetileg csökkenő hőmérséklettel. (forrás: eumet.hu)