A hűvös reggelt kellemesebb délután követi

Pénteken fátyolfelhős, szűrt napsütéses, kellemes idő várható, gyenge légmozgással megyénkben.

A hőmérséklet délután 20 fok közelében tetőzik. Éjszaka vastagszik a fátyolfelhőzet, emiatt kevésbé hűl le hajnalra a levegő. Csapadék továbbra sem hullik. Helyenként párássá válik a levegő.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 9,

péntek délután 19,

szombat reggel 11 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A jelentős napi hőingás miatt öltözködjünk rétegesen. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton erősen fátyolfelhős, száraz idő várható. Tartósabb napsütés inkább a délutáni órákban, a déli, valamint a nyugati országrészben valószínű. Éjjel egy hidegfront éri el hazánkat nyugat felől, megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon már eső is várható.

– Vasárnap az ország döntő részén sok lesz a felhő, és elszórtan kisebb esőkre is számítani kell. Napsütés csak kisebb körzetekben, főként keleten lehetséges. A Dunántúlon erős északnyugati szél fúj és hideg lesz, míg keleten gyenge légmozgás, és enyhe idő valószínű.

– Hétfőn már szerte az országban hidegfront alakítja az időjárást, borongós időt okozva, többfelé, elsősorban keleten és a középső országrészben esővel. A Dunántúlon erős marad a szél. Keleten is lehűl a levegő.

– Keddre előreláthatólag még tovább romlik az idő, sokfelé kell jelentős esőre számítani, és nyugaton tovább csökken a hőmérséklet, valamint ott viharossá válik a szél.

– Még szerdán is felhős marad az ég, és helyenként számítani kell kisebb esőre. (forrás: eumet.hu)