A ködös reggelt felhős idő váltja majd, néhol eshet is

Somogyban csütörtök reggel foltokban kialakulhat köd. Napközben változóan felhős időben, elvétve előfordulhat jelentéktelen záporeső.

Gyenge marad a légmozgás. Kellemes, de hűvös, őszi idő alakul ki. Éjszaka csillagfényes időben lesz részünk, sokfelé alakulhatnak ki ködfoltok, és a hőmérséklet is fagypont közelébe, helyenként kevéssel az alá csökken.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel +5,

csütörtök délután 10,

péntek reggel +1 fok körül alakul.

A nap folyamán lassanként megszűnik a hideg fronthatás, de a fokozottan érzékenyeket még ma is megterhelheti az időjárás. Náluk fejfájás, migrén jelentkezhet, erősödhetnek a reumatikus, görcsös fájdalmak. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (forrás: met.hu)

Vasárnap még várható szép idő

– Pénteken is még jellemző lesz a napsütés, de reggel ismét többfelé gyenge fagyra, és már ködfoltokra is készülhetünk, amik helyenként napközben is megmaradhatnak.

– A hétvégén borongós időben, délire forduló, és megélénkülő légmozgással jelentős enyhülésre van kilátás. Itt-ott kisebb eső is előfordulhat.

– Úgy néz ki, hogy vasárnaptól helyenként ismét 20 fok köré emelkedhet a hőmérséklet, ami így novemberben már egyáltalán nem jellemző.

– A jövő hét elején is folytatódik a változékony, alkalmanként esős, illetve szeles időjárás. (forrás: eumet.hu)