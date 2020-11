A nap is kisüthet a hét utolsó napján

Már napsütésre lehet számítani, és kissé élénk északi szélre. Éjszaka derült időre van kilátás.



A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat délután 2,

vasárnap reggel 0,

vasárnap délután 3,

hétfő reggel 0 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Lassulnak reflexeink, tartós álmosságérzés is jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint is alacsonyabbá válhat. (forrás: met.hu)