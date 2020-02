A szabadban gyűjthetjük be a szükséges D-vitamint

Vasárnap folytatódik a napsütés, változó erősségű, elsősorban délután jellemző fátyolfelhősödéssel. Eleinte gyenge vagy mérsékelt, délután, este élénkülő délkeleti szél fúj.

A hideg reggelt követően, délután az évszakos átlagnál jóval enyhébb, kora tavaszias hőmérséklet ígérkezik. Este, majd éjszaka összefüggő, mérsékelt vastagságú felhőtakaró várható a térség fölé. Tovább élénkül, erős lökések is kísérhetik a déli szelet.

Melegfront jellegű hatás miatt felléphet fejfájás, migrén, illetve álmatlanság. Csökkenhet a koncentráló-képesség. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat reggel +2,

szombat délután +11,

vasárnap reggel +5 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Hétfőn felszakadozik, csökken a fölénk várható felhőtakaró. Változóan napos-felhős, száraz és az évszakos átlagnál továbbra is jóval enyhébb idő ígérkezik. Eleinte nyugaton élénk/erős déli szél fúj, majd ott is gyengül a légmozgás.

– Kedden előreláthatólag hidegfront alakítja az időjárást. Erősödő északnyugati szélre, eleinte borongós időre, elszórtan esőre, záporokra van kilátás, majd várhatóan északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap.

– Szerdán napközben, nyugat felől újabb csapadékmező érintheti a hazánkat. Nyugaton már borongós, keleten eleinte még napos idő ígérkezik. Eső, foltokban átmeneti havas eső az esti, éjszakai órákban valószínűbb.

– Csütörtökön élénk, nyugaton erős északnyugati széllel hidegfront érkezhet. Várhatóan kisöpri a felhőzetet, kisüt a nap, és az évszakos átlag köré csökken a hőmérséklet.

– Péntekre újabb gyenge, szórványos esőt adó felhőzet érkezése körvonalazódik nyugat felől. Átmenetileg legyengül a légmozgás, majd délutántól ismét erősödő északnyugati széllökések támadhatnak.

– Jövő hétvégére még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de egy Északnyugat-Európa felől érkező ciklon érheti el hazánk térségét. Változékony, szeles, hűvösebb, esőkkel, záporokkal tarkított idő most a legvalószínűbb.