A szeles reggel napsütést fúj felénk délutánra

Szombaton délelőtt néhol még erős, délután megyeszerte gyengülő északnyugati szél fúj Somogyban.

Reggel még sok lesz a felhő, elvétve előfordulhat szemerkélés, zápor, de fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Napközben a csökkenő, szakadozó felhőzet mellett várhatóan hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap is. Éjjel kevés felhő, csillagfényes égbolt várható. Gyorsan hűl a levegő, hideg lesz a hajnal. A talaj közelében párásság képződhet.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 10,

szombat délután 16,

vasárnap reggel 6 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap napközben frontmentes, szélcsendes idő ígérkezik. A reggeli párásság várhatón ritkul, eloszlik, változóan réteg- és fátyolfelhős, szűrt napsütéses, foltokban tartósan szürke, hideg, ködfelhős idő most a legvalószínűbb. Este várhatóan beborul, majd szórványosa eső is érkezik.

– Hétfőre szürke, borongós idő most a legvalószínűbb. Jelentős eső nem várható, de szemerkélés, szitálás bárhol előfordulhat.

– Kedden is nagyobbrészt szürke, borongós, párás idő ígérkezik elszórtan szitálásokkal. A nyugati térség fölött vékonyodhat délután a felhőtakaró.

– Szerdán és csütörtökön is zömében felhős idő várható, de időnként és helyenként vékonyodhat a felhőzet. Átmeneti eső az északi és keleti országrészben valószínűbb, míg erősen szűrt napsütésre a nyugati térségben van némi esély. (forrás: eumet.hu)