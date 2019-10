Átvonuló hidegfront miatt hűvös, szeles időnk lesz

Somogyban csütörtökön átvonuló hidegfront alakítja az időjárást. Hűvös, szeles, borongós idő lesz.

A csapadék kelet felé távozik, ebben az országrészben már nem esik számottevő eső. Délután csökkenni kezd a felhőzet, majd kisüthet a nap. Reggel és délelőtt viharos erősségű északnyugati szél fúj (50-70 km/órás széllökések), ami a délután folyamán fokozatosan mérséklődik. Éjjel csillagfényes, szélcsendes időben gyorsan hűl a levegő. Hajnalban kifejezetten hideg idő ígérkezik.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 9,

csütörtök délután 14,

péntek reggel 5 fok körül alakul.

Hideg fronthatás várható. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken front- és csapadékmentes, eseménytelenebb, változóan napos-párás-ködfoltos és hűvösebb időre van kilátás. A reggel kifejezetten hidegnek ígérkezik. Éjjel várhatóan ismét beborul. Északon szemerkélés is előfordulhat.

– Szombaton mérsékelt hidegfront alakíthatja az időjárást. Erősen, délután itt-ott szakadozottabban felhős időre van kilátás. Elszórtan, elsősorban északon fordulhat elő zápor, időszakos esők. Élénkül az északnyugati szél.

– Vasárnapra zömében csapadékmentes, változóan napos-felhős, időre van kilátás élénk északi széllel. Az északi országrészben ígérkezik felhősebb idő, elszórtan szemerkélő eső.

– Hétfőn reggel hideg, napközben is hűvös idő, élénk, keleten erős északkeleti szél most a legvalószínűbb. Délelőtt felhősebb idő ígérkezik, de kelet felől egyre nagyobb térség fölött süt ki a nap.

– Kedden reggel, északon gyenge fagy sem kizárt. Napközben is hűvös lesz, de napsütésre van kilátás. (forrás: eumet.hu)