Az átlagnál melegebb péntekünk lesz

Pénteken is folytatódik az évszakos átlagnál melegebb időjárás.

Délelőtt derült égbolt lesz a jellemzőbb, de itt már ekkor is szűrheti a nap sugarait egy áttetsző, szakadozott fátyolfelhőzet. Délután változóan napos-fátyolfelhős égbolt várható. Eső, zápor valószínűtlen a térségben. Gyenge keleti, északkeleties légmozgás várható egész nap. Éjszaka csillagfényes, eseménytelen időre van kilátás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 18,

péntek délután 33,

szombat reggel 18 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Hétvégén is marad az évszakos átlagnál 4-5 fokkal melegebb idő. Derült égbolt, szikrázó napsütés ígérkezik jellemzőbbnek kisebb gomolyképződéssel a délután folyamán. Csapadék nem valószínű. Az éjszakai órák hoznak átmeneti frissülést.

– Hétfőn is még nagyobbrészt tartja magát a meleg, nyári idő, de a csütörtöki modellfutás alapján, a nap folyamán, az északnyugati országrészt már elérheti a hidegfront viharos széllel, zivatarokkal, esőkkel. Este, éjjel pedig terjeszkedik kelet felé.

– Keddre már országszerte hűvösebb, szeles, eleinte mindenütt borongós esős időre van most kilátás, majd nyugat felől előreláthatólag felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap.

– Szerdára friss hőmérséklet, mérséklőd szél, napsütés, a Tiszántúlon mérsékelten felhős idő most a legvalószínűbb.