Az egyre hűvösebb időjárást eső rontja még tovább

Somogyban kedden borongós, hűvös időre készülhetünk, és eső is várható.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Mérsékelt északi szél fúj. Éjszaka eleinte még számítani kell esőre, majd fokozatosan megszűnik a csapadék. Néhol ködfoltok alakulhatnak ki.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 9,

kedd délután 10,

szerda reggel 4 fok körül alakul.

Hidegfront érte el hazánkat, mögötte több fokkal hidegebb levegő áramlik térségünkbe. Emiatt sokaknál előfordulhat fejfájás, erősödhetnek a görcsös, reumatikus panaszok. A szív- és érrendszeri betegeket is megviselheti az erős lehűlés, de az egészséges szervezetűeknél is ingadozhat a vérnyomás. Nőhet a reakcióidő. (forrás: met.hu)

Hűvösebb időnk lesz a héten

– Szerdán, nyugaton felhős, keleten napos időre készülhetünk, élénk északkeleti széllel. Csapadék nem várható, marad a hűvös.

– Csütörtökön többnyire derült lesz felettünk az ég, és gyenge a légmozgás. Kellemes, de hűvös, őszi idő alakul ki

– Pénteken is még jellemző lesz a napsütés, délen lehet több felhő, illetve reggelre ködfoltok alakulhatnak ki, amik helyenként napközben is megmaradhatnak.

– A hétvégén felhősebb időben, délire forduló légmozgással kezdődő enyhülésre van kilátás. Itt-ott kisebb eső is előfordulhat. (forrás: eumet.hu)