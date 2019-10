Az elszórt napsütés után ismét beborul az ég

Somogyban szerdán, nyugat felől újból beborul az ég, kezdetben helyenként még számítani lehet napsütésre.

Főként délután kisebb esőre kell számítani. A légmozgás általában gyenge lesz. Éjszaka eleinte még előfordulhat kevés eső, majd hajnalban vékonyodik a felhőzet. Fagy még nem valószínű.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel +4,

szerda délután 10,

csütörtök reggel +5 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. Hangulatunkra a borús, esős idő sincs jó hatással, megfelelő megvilágítással javíthatunk közérzetünkön. (forrás: met.hu)

A hétvége után ismét 20 fokos idő lehet

– Csütörtökön, a Dunántúlon változóan felhős időben, elvétve előfordulhat jelentéktelen záporeső. Keleten derült lesz az ég, és országszerte gyenge marad a légmozgás. Kellemes, de hűvös, őszi idő alakul ki.

– Pénteken is még jellemző lesz a napsütés, de reggel ismét többfelé fagyra, és már ködfoltokra is készülhetünk, amik helyenként napközben is megmaradhatnak.

– A hétvégén borongós időben, délire forduló, és megélénkülő légmozgással jelentős enyhülésre van kilátás. Itt-ott kisebb eső is előfordulhat.

– Úgy néz ki, hogy vasárnaptól ismét beköszönt a 20 fok feletti, szokatlanul meleg idő, ami így novemberben már egyáltalán nem jellemző. (forrás. eumet.hu)