Az érkező hidegfront ellenére nem fogunk vacogni, maximum elázunk

Somogyban pénteken egy hidegfront halad át felettünk.

Erős, időnként viharos északnyugati szél mellett délelőtt borongós idő lesz, délután már nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de kisebb eső, záporeső előfordulhat. A hidegfront ellenére számottevően nem csökken a hőmérséklet. Az esti, éjszakai órákban viszont tovább csökken a felhőzet, csillagfényes időre van kilátás, és legyengül a szél.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel +6,

péntek délután +10,

szombat reggel +4 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton alapvetően napos, de helyenként átmenetileg erősebben felhős, kellemes időre van kilátás, jelentős légmozgás nélkül.

– Vasárnap is még marad a napsütés, de élénkülni kezd a délies szél.

– Hétfőn eleinte még számítani lehet napsütésre, majd délutántól felhősödés kezdődik. Éjszaka már számítani lehet helyenként esőre.

– Kedden erős északnyugati szélre, sok felhőre, többfelé esőre, záporokra lehet készülni. Hidegfront alakítja az időjárást.

– Szerdán, csütörtökön előreláthatólag már napos időszakok is várhatók, de elszórtan záporok is kialakulhatnak, illetve élénk, erős északnyugati szél a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)