Borongósan felhős, hideg időnk lesz ma is

Somogy megyében, pénteken helyenként elvékonyodhat a felhőzet, de döntően erősen felhős időre van kilátás.

Számottevő csapadék nem hullik. Fokozatos enyhülés kezdődik. Éjszaka eleinte csak kevés helyen, később megyeszerte számítani kell kisebb esőre.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel -1,

péntek délután +3,

szombat reggel +3 fok körül alakul.

Gyenge melegfront jellegű hatás várható. Az erre érzékenyeknél felléphet fejfájás, migrén, illetve álmatlanság. Ingadozhat a vérnyomás. Csökkenhet a koncentráló-képesség, mind a munkában, mind az utakon. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton jelentős enyhülés mellett erősen felhős, borongós időre készülhetünk, délelőtt csak kisebb, délután jelentősebb esővel. Megélénkül a nyugati, délnyugati szél.

– Vasárnap egy hidegfront okoz további enyhülést. Változóan, nagyobbrészt erősen felhős időben, néhol előfordulhat kisebb eső is, majd szakadozni kezd a felhőtakaró. Kissé élénk nyugati, északnyugati szél fúj.

– 24.-én hétfőn – növekvő bizonytalansága, de – most újabb csapadékmező érkezése látszik valószínűbbnek. Borongós időben esőkkel, északon, északkeleten havas esőkkel, hóeséssel is számolni kell. Előreláthatólag estére kitisztul az égbolt.

– Karácsonykor csapadékmentes, változóan felhős, időnként, helyenként naposabb időre van kilátás. Erős fagy nem valószínű hajnalonként sem. (forrás: eumet.hu)

