Borongósra fordul az idő, de elázni nem fogunk

Pénteken borongós idő várható Somogyban, számottevő csapadék nélkül.

Délután kissé vékonyodhat, itt-ott fel is szakadozhat a felhőzet. Gyenge lesz a légmozgás. Éjszaka is marad az erősen felhős ég. Elvétve előfordulhat szitáló, vagy gyenge eső, de jelentő mennyiség nem valószínű. Az északkeleti határszélen hajnalban havas eső sem kizárt.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 3,

péntek délután 12,

szombat reggel 5 fok körül alakul.

Kettős fronthatásra számíthatunk, emiatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton is borongós idő valószínű, elszórtan szemerkélésekkel, szitáló, vagy gyenge esővel, gyenge légmozgással. Délnyugaton, délen folytatódik a szokatlanul enyhe idő, északon hűvösebb lesz a délután.

– Vasárnap is marad a sok felhő, de el-elvékonyodhat a felhőtakaró, időszakos, illetve szűrt napsütésben is lehet bízni. Számottevő csapadék nem hullik. Ismét megélénkül a déli szél. Kellemes, enyhe idő a legvalószínűbb, északon is emelkedik a hőmérséklet.

– Hétfőre mediterrán ciklon érkezése körvonalazódik. Borongós, esős idő várható. Nyugaton már jelentősen lehűl a levegő, ott az esőt havas eső, a hegyekben havazás válthatja át, és megerősödik az északnyugati szél.

– Kedden még jelentős bizonytalansággal, de országszerte csökken a hőmérséklet. Változóan felhős, keleten borongósabb idő ígérkezik, ott hószállingózás, kisebb havazás is lehet. Téliesre fordul az időjárás. (forrás: eumet.hu)