Borongóssá varázsolja a napot az érkező hidegfront

Somogy megyében, kedden hidegfront alakítja az időjárást.

Mérsékelt, időnként kissé élénk északnyugati szélre van kilátás. Erősen felhős, borongós időre, számottevő csapadéktól mentes időre számíthatunk. Éjszaka csapadék nem várható, és gyenge lesz a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel +6,

kedd délután +13,

szerda reggel +3 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás-, illetve asztmatikus rohamok léphetnek fel, továbbá a reumatikus és az ízületi fájdalmak erősebbek lehetnek. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán nyugat felől újból beborul az ég, de északkeleten délelőtt még napos idő lesz. Északnyugaton kisebb eső is lehet.

– Csütörtökön élénk, erős északnyugati szél, de már nagyrészt napos idő ígérkezik, csupán a Tiszántúl felett valószínű sok felhő, ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Éjszaka legyengül és délnyugatira fordul a légmozgás.

– Pénteken nagyrészt napos, de délután helyenként erősen felhős idő a legvalószínűbb, élénk nyugatias széllel. Számottevő csapadék nem hullik.

– A hétvégén is megmaradni látszik az időjárás változékonysága, sok felhővel, elszórtan kisebb záporokkal, élénk, erős nyugatias széllel. (forrás: eumet.hu)