Csapadékmentes, napos időnk lesz

Csütörtökön tovább mérséklődik, legyengül a légmozgás. Folytatódik az alapvetően napos, csapadékmentes időjárás.

Kis körzetekben, főként a délutáni időszakban gyenge fátyol- és gomolyfelhősödés zavarhatja olykor a napsütést. Pár fokkal az évszakos átlag fölé várható a maximum hőmérséklet. Éjjel sem érkezik változás. Nyugodt, csillagfényes, hűvös idő várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

csütörtök reggel +3,

csütörtök délután +20,

péntek reggel +3 fok körül alakul.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. A déli, kora délutáni órákban az ország nagy részén erős lesz az ultraibolya sugárzás. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken várhatóan D-ire fordul, de gyenge marad a légmozgás. Fokozódik a nappali felmelegedés, és megnövekszik a fátyolfelhőzet, szűrté válik a napsütés. Este, majd éjszaka tovább vastagodhat a fátyolfelhőzet. Északon, északkeleten, elvétve nem zárható ki futó zápor előfordulása sem.

– Szombatra egy hidegfront érkezése körvonalazódik, már délelőtt megerősödő ÉNY-i széllel. Időszakos, erősebb felhősödések mellet elszórtan kisebb eső, záporeső, itt-ott zivatar is kialakulhat. Kiterjedt, nagy esőzés esélye továbbra is kicsi. Pár fokot csökken a hőmérséklet. Estére előreláthatólag átvonul a front felhőzete.

– Vasárnapra ismét naposabb idő, gyengébb légmozgás ígérkezik, de elszórtan, kevés helyen előfordulhat futó záporeső, zivatar a nap folyamán.

– Hétfőre, illetve keddre – most – változóan felhős-napos, de az évszakos átlagnál melegebb, kissé fülledt időre van kilátás. Elszórtan kialakulhat ugyan egy-egy helyi zápor, esetleg zivatargóc is a térségben, de kiterjedt eső érkezése továbbra sem valószínű. Időről-időre felélékül a szél. (forrás: eumet.hu)