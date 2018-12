Csapadékos napra készülhetünk, estére jelentős lehűléssel

Enyhe szélre ébredünk szerdán Somogyban. A megye néhány területén előfordulhat már hószállingózás is, de záporokra is számítani kell. Hajnalban több fokos fagy érkezik.

Szerdán gyenge északnyugati szél fúj Somogyban. Délutánig felhősebb időben előfordulhat hószállingózás, majd a délután folyamán csökken, szakadozik a felhőzet, de még elszórtan lehet hózápor a térségben. Éjjel kevés felhőre, csillagfényes időre van kilátás. Gyenge légmozgás mellett gyorsan hűl a levegő, hajnalban több fokos fagyra kell készülni.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel +1,

szerda délután +3,

csütörtök reggel -2 fok körül alakul.

Hideg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk felléphet fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, továbbá epilepsziás, illetve asztmatikus rohamok. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

Jön a lehűlés

– Csütörtökön szélcsendes, alapvetően derült vagy vékony fátyolfelhőzeten át szűrt napsütéses, hideg időre van kilátás. A keleti határvidék felett lehet több felhő.

– Pénteken délelőtt folytatódik a derült vagy szűrt napsütéses, de hideg idő. Délután, délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezhet. Növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de estétől, nyugaton, majd éjjel a déli országrészben is közepes erősségű hóesésre van kilátás.

-Szombaton országszerte erősen felhős idő ígérkezik fagypont körüli maximum hőmérséklettel. Az ország déli, majd délkeleti felén tartós hószállingózásra van kilátás, míg északabbra nem valószínű csapadék.

– Vasárnap előreláthatólag elvékonyodik, eloszlik a felhőzet. Hideg, derült vagy szűrt napsütéses idő alakul ki.

– Hétfőre -jelentős előrejelzési bizonytalansággal- borongós csapadékos napra van kilátás. Jelentős havazás kialakulásának is megvan az esélye, de enyhülés érkezik a magasban, így vegyes halmazállapotú csapadék is várható. (forrás: eumet.hu)

