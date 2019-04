Csodás tavaszi idő várható vasárnap

Napsütéses, tavaszias időre számíthatunk még vasárnap, de hétfőtől megváltozik az időjárás Somogy megyében.

Húsvétvasárnap marad a napsütés és az évszakos átlagnál több fokkal melegebb, kora nyárias időjárás. Nyugatira fordul, de gyenge marad a légmozgás. Délután is csak kevés gomolyfelhő várható az égen. Éjszaka csillagfényes, derült marad az ég. Szélcsendes időben hűvös lesz a hajnal.

Orvosmeteorológia Vasárnap sem lesz front térségünkben, de a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fáradékonyság, dekoncentráltság előfordulhat. Kissé fokozódhat a fejfájás is. A kellemes tavaszi időben érdemes lesz egy hosszabb sétát tenni a szabadban. A reggeli időszakban még nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk rétegesen!

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel +5,

vasárnap délután +21,

hétfő reggel +6 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Húsvéthétfőn élénk, a középső országrészben erősödő délkeleti szél támad. Nedvesebb levegő sodródik fölénk, nő az esélye záporok, esetleg zivatargócok kialakulásának is. Az ország északi, északkeleti térségében van esélye szórványos csapadéknak, alacsonyabb hőmérsékletnek, míg délen és nyugaton várhatóan folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás.

– Kedden viharos délkeleti szél valószínű. Előreláthatólag egy mediterrán ciklon csapadékzónája éri el az országot. A csapadék mennyisége és eloszlása még bizonytalan, egyelőre valószínűbb, hogy elsősorban a Tiszától nyugatra esik számottevőbb mennyiség, de ott is szórványosan, időszakosan, záporos formában. Éjszaka eshet északkeleten is.

– Szerdára előreláthatólag elvonul a csapadékmező. Szakadozott felhőzet, változó napsütés mellett, a Dunántúlon kedvezővé válhatnak a légköri feltételek egy-egy zápor, esetleg zivatargóc kialakulásához.