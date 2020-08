Déli szél hozza a kánikulát Somogyba

Pénteken délire fordul a légmozgás.

A mediterrán térség felől érkező meleg levegő hatására erőteljes melegedés kezdődik. Élénk, időről-időre erős széllökések is előfordulnak. Napos-fátyolfelhős, délután kissé gomolyfelhős, nyári napra készülhetünk. Eső nem esik.

Éjjel gyengén felhős, csillagfényes idő várható. Élénk déli szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 26,

péntek reggel 15,

péntek délután 30,

szombat reggel 17 fok körül alakul.

Habár front nem lesz fölöttünk, a magasban kezdődő erőteljes melegedés miatt melegfronti hatások – többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, ingerlékenység – jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombat, vasárnap tovább erősödő D-i széllel kifejezetten meleg légtömeg érkezhet a térségbe. Szeles időben, a napsütés mellett 30 és 37 fok köré emelkedik várhatóan a hőmérséklet délutánonként. Az északnyugati térségben lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a maximum hőmérséklet. Szombat délután, este előreláthatólag csak északnyugaton, északon, vasárnap délután, este már országszerte, de továbbra is szórványosan kialakulhatnak zivatarok. Heves, felhőszakadással, jégesővel, szélviharral kísért vihargócok is előfordulhatnak.

– Hétfőn már hűvösebb, szeles időre készülhetünk. A felhőzet és csapadék alakulása még bizonytalan. Most valószínűbb, hogy többnyire borongós időben eleinte délnyugaton, nyugaton esik kiadósabb eső, majd délután, este már országszerte számítani kell esőre, keleten, északkeleten zivatarokra.

– Kedden is szeles, hűvös, kezdetben erősen felhős idő valószínű sokfelé, elsősorban a Dunától keletre előforduló esővel. A keleti országrészben továbbra is kedvezőnek látszanak a feltételek zivatar kialakulásához is. A Dunántúl felett délután már felszakadozhat a felhőzet. (forrás: eumet.hu)