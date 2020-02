Délig napsütésnek örülhetünk, majd felhős, csapadékos idő várható

Szerdán túlnyomórészt már mérsékeltebb légmozgás lesz jellemző, de a Balaton térségében még előfordulnak erős széllökések is.

Napos és erősebben felhős területek, időszakok váltakoznak, egy-egy futó zápor is előfordulhat. A délelőtti, déli órákban van esély több, tartósabb napsütésre, míg délután az erősebben felhős időszakokra, záporokra. Éjjel gyenge légmozgás és változó felhőzet mellett elvétve továbbra is előfordulhat zápor, de jelentős csapadék nem érkezik.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel +2,

szerda délután +6 – +9,

csütörtök reggel +1 fok körül alakul.

A hidegfront hatása fokozatosan megszűnik, de a különösen érzékenyeknél kezdetben még előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. Ingadozhat a vérnyomás. Epilepsziás és asztmatikus rohamok léphetnek fel. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön délire forduló, kezdetben gyenge légmozgás várható, majd délután, este, eleinte a Dunántúlon, később keleten is erősödni kezd a szél. Túlnyomórészt napos időre van most kilátás változó vastagságú fátyolfelhőzettel. Estétől előreláthatólag beborul, éjjel kiadós, tartós eső érkezése valószínű.

– Pénteken ismét egy hidegfront haladhat át felettünk. Délkelet felé mozog az esőket, záporokat adó csapadéksáv. Mögötte erős északnyugati széllökések és szakadozó felhőzet, változó napsütés ígérkezik.

– Szombatra az átlagosnál nagyobb bizonytalansággal, de- szélcsendesebb, alapvetően napos, kellemes időre van most kilátás.

– Vasárnap előreláthatólag már reggel, észak felől erősen megnövekszik a felhőzet. Borongós idő, mérsékelt, délután már élénkülő déli szél a legvalószínűbb. Jelentős eső nem várható, de északon lehet szórványosan szemerkélés, szitálás. Éjjel ismét többfelé viharossá erősödhet a szél.

– Hétfőn, kedden újabb viharciklon érheti el hazánk térségét. Ismét viharos széllökésekre, változékony, záporokkal is tarkított időre van kilátás. (forrás: eumet.hu)