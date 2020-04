Délutánra záporok frissíthetik fel a kora nyári meleget

Kedden délelőtt alapvetően napos, gyorsan melegedő idő ígérkezik. Kora nyáriasan magasra emelkedik várhatóan a hőmérséklet.

Délután már több lesz a felhő, növekednek a gomolyfelhők, és elszórtan előfordulhatnak futó záporok, illetve néhol zivatar. Időnként meg-megélénkül a délnyugati szél. Éjszaka döntően eseménytelennek ígérkezik az időjárás, csak kevés helyen fordulhat elő zápor.

Melegfront jellegű hatás várható. A fokozott feszültségérzés fejfájáshoz, elfáradáshoz, álmatlansághoz, a teljesítőképesség csökkenéséhez vezet. Gyorsabbá válhat a szívműködés, a légzés. Nő a vérzésre való hajlam. Gyakoribb lehet a lázas állapotok, a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Embólia léphet fel. Ingadozhat a vérnyomás. Csökkenhet a koncentráló-képesség, mind a munkában, mind az utakon. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd reggel +7,

kedd délután +23,

szerda reggel +10 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán, csütörtökön meleg, nedves légtömeg határozza meg időjárásunkat. Emiatt sok lesz a felhő, és már sokfelé alakulhatnak ki esők, záporok, zivatarok. Kis körzetekben jelentős csapadék is hullhat. Csak rövid napos időszakokban bízhatunk.

– Pénteken is még térségünkben marad a labilis, nedvesebb légtömeg. Erősebben és szakadozottan felhős, változóan napos időszakok váltják egymást szórványosan esőkkel, zivatargócokkal.

– A hétvége időjárása is a felhők jegyében telhet átmeneti naposabb időszakokkal. Rövid záporok, egy-egy zivatar továbbra is előfordulhat. Élénk, időről-időre erős lökésekkel is kísért szél ígérkezik.