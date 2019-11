Borongós, esős idő jut ma nekünk

Somogy megyében, szerdán borongós idő lesz. Már a reggeli óráktól eleredő, tartós, változó erősségű esőre kell számítani.

Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullik. Időről-időre megélénkülhet a keleties szél. Éjszaka legyengül, helyenként meg is szűnik az eső, de kisebb, időszakos esők még előfordulhatnak.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, csökken teljesítőképességünk. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szerda reggel 6,

szerda délután 8,

csütörtök reggel 7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön, pénteken változóan, nagyobbrészt erősen felhős marad az ég, és jelentős csapadék nem, de kisebb eső helyenként előfordulhat. Élénk lesz a délkeleti szél, ezzel átmenetileg még mindig enyhe levegő érkezik térségünkbe.

– Szombaton már inkább csak északkeleten lesz több a felhő, másutt a napsütés jellemzi időjárásunkat, számottevő csapadék nélkül. Továbbra is élénk marad a délkeleti szél.

– Vasárnap, hétfőn még jobban megnyugszik időjárásunk, legyengül a szél, elhagyja térségünket a frontfelhőzet. Egyre többfelé kell tartósan megmaradó ködre készülni, és kis mértékben gyengül a nappali felmelegedés. Különösen a ködös – Csütörtökön délelőtt a középső és keleti, északkeleti térségben még borongós idő várható esőkkel, miközben a Dunántúl felett már csökkenni, szakadozni kezd a felhőtakaró. Ott is kis körzetekben, rövid időszakokra süthet ki a nap.

– Pénteken változó vastagságú, többnyire zárt felhőzet ígérkezik hazánk fölé. A Nyugat-Dunántúl fölött vékonyodhat el a felhőtakaró, ott lehet bízni némi napfényben is. Jelentős csapadék nem, de a Dunától keletre kisebb, szórványos eső előfordulhat. Meg-megélénkül a délkeleti szél.

– Szombaton már inkább csak északkelet fölé valószínű tartósan zárt felhőzet, másutt az elvékonyodó felhőtakaró melletti napsütés látszik most valószínűbbnek. Élénk marad a délkeleti szél.

– Vasárnap, hétfőn legyengül a szél, elhagyja térségünket a frontfelhőzet, de ezzel egyidőben megnő az esélye a megmaradó ködnek, illetve az abból kialakuló, lassan elvékonyodó rétegfelhőzetnek. Gyengül a nappali felmelegedés. Különösen a ködös területeken marad napközben is alacsony a hőmérséklet.