Egy nap szünet után visszakaptuk az esőt és a rossz időt

Csütörtökön ismét egy ciklon és annak hidegfrontja okoz kellemetlen időjárást.

Délnyugat felől terjeszkedő, kiterjedt és kiadós eső érkezik, és az évszakos átlagnál hidegebb lesz. Éjszaka is marad a borús, esős idő átmeneti esőszünetekkel.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 15,

csütörtök reggel 6,

csütörtök délután 10,

péntek reggel 8 fok körül alakul.

Kezdetben a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás, ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat, csökken teljesítőképességünk. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. Csütörtök délután egyre többfelé terheli hidegfront szervezetünket, emiatt legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken kettős fronthatás mellett a nyugati országrészben erős északi szél hideg, borús idő, elszórtan kisebb esők, szemerkélések, míg keleten délnyugati szél, enyhébb idő, olykor szakadozott felhőzet, de elszórtan hevesebb záporok várhatóak. Az ég is megdörrenhet, zivatar is kialakulhat.

– Szombaton délelőtt országszerte borongós idő ígérkezik. Elszórtan eső is esik, a legtöbb az északi országrészben valószínű. Délután, nyugat felől várhatóan csökken a felhőzet, a Dunántúl térségében a nap is előbújhat.

– Vasárnap szakadozott, áttetsző, változó felhőzet mellett, főként a keleti térségben alakulhatnak ki szórványos záporok, kisebb esők, de jelentős csapadék ekkor nem valószínű. Nyugaton és a középső országrészben várhatóan tartósabban kisüt a nap.

– Hétfőn, kedden előreláthatólag nyugodt, frontmentes idő alakul ki. Hajnalban hideg lesz, helyenként fagypont közelébe hűlhet a levegő. Párásság, köd is valószínű, ami néhol tartósan megragadhat. Változó vastagságú, szakadozott felhőzet melletti bujkáló, szűrt napsütésben lehet bízni. (forrás: eumet.hu)