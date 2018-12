Egyre hidegebb reggelekre ébredünk hétvégén havazás várható

Pénteken jellemzően felhős, foltokban ködös idő lesz megyénkben. Napközben nem várható számottevő csapadék, elszórtan lehet szitálás, hószállingózás.

Gyenge északkeleti szél fúj. Estétől, délnyugat felől terjeszkedő havazás kezdődhet. A megye déli, délnyugati térségében több centis hótakaró is kialakulhat hajnalig, északabbra kevesebb hó ígérkezik. Gyenge vagy mérsékelt északias szél fúj majd. Több fokkal fagypont alá hűl a levegő.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS



A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel -3,

péntek délután +1,

szombat reggel -2 fok körül alakul.

Közeleg az igazi tél?

– Szombaton országszerte borús idő ígérkezik fagypont körüli maximum hőmérséklettel. Az ország déli, majd délkeleti felén tartós havazásra van kilátás. A déli, délkeleti határvidéken akár 10 cm-es hótakaró is kialakulhat helyenként. Az északi, északnyugati országrészben is lehetnek hóesések, hószállingózások, de ott foltokban és vékony hólepel kialakulása a valószínűbb.

– Vasárnap előreláthatólag kelet felé vonul a havazást adó felhőzet. Nyugaton kisüt a nap, de a Tiszántúlon még borús idő és gyengülő, ritkuló hóesések, hószállingózások várhatók késő délutánig.

– Hétfőn ismét borongós időre van kilátás. Hajnalban erősen fagyhat, majd fagypont köré enyhül csak a levegő. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, szitáló havas eső, de jelentős csapadék már nem valószínű.

– Keddre előreláthatólag vékonyodik, csökken a felhőtakaró, de ködfelhőzet képződhet. Említést érdemlő csapadék nem valószínű. Több-kevesebb szűrt napsütésben is lehet bízni. A hajnali erős fagyról ismét csak pár fokkal fagypont fölé emelkedik napközben a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS