Eláll az eső, de kimelegedni így sem fogunk

Hétfőn élénk, időnként erős lökésekkel is kísért déli szél támad.

A páráság eloszlik, változó, vékony fátyolfelhőzet melletti szűrt napsütés és enyhe idő várható. Estétől legyengül a légmozgás, fokozódik ismét a párásság.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 15,

hétfő reggel 9,

hétfő délután 19,

kedd reggel 9 fok körül alakul.

A légkör magasabb szintjein melegedés zajlik, emiatt melegfront jellegű tünetek léphetnek fel az arra érzékenyeknél. Elsősorban fejfájás, illetve határozottabb vérnyomás-ingadozás tapasztalható, emellett ingerlékenyebbek is lehetünk. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden gyenge, mérsékelt légmozgás mellett vékonyodó, ritkuló párásság, majd napos, szűrt napsütéses, enyhe időre van kilátás. Kis körzetekben, főként északon tartósan megmaradhat a ködfelhőzet. Este, a nyugati határvidéken kisebb eső is eshet.

– Szerdán és csütörtökön előreláthatólag elkerülik térségünket a frontok. Változó, zömmel összefüggő, vékonyodó, időnként szakadozó rétegfelhőzet melletti időszakos, szűrt napsütés is előfordul, de tartósan ködfelhős tájak is maradhatnak. Jelentős eső sehol sem várható, de a vastagabb rétegfelhőzetből átmeneti szemerkélés, szitálás itt-ott kialakulhat. A napos tájakon jóval az évszakos átlag fölé melegszik délutánonként a levegő, míg a ködfelhőzet alatt kevéssé tud emelkedni a hőmérséklet.

– Pénteken borongós idő ígérkezik elszórtan szemerkélésekkel, esőkkel. Csökken a hőmérséklet.

– A jövő hétvégére – még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – frontmentes, esőmentes, változóan napos-fátyolfelhős, foltokban tartósan ködfelhős idő kialakulás most a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)