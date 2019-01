Erős szél és elszórtan hózáporok várhatók

Somogyban szerdán hidegfront alakítja időjárásunkat.

Erős, viharos lökésekkel kísért északnyugati szél mellett változóan felhős lesz az ég, és elszórtan hózáporok alakulhatnak ki. Még több fokkal fagypont felett alakul a hőmérséklet. Éjjel is elfordulhatnak hózáporok, a szél csak kissé mérséklődik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel +1,

szerda délután +4,

csütörtök reggel -3 fok körül alakul.

Hideg fronthatás várható. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

Így alakul a hét időjárása

– Csütörtökön is szeles, változékony idő ígérkezik. Erősen felhős ég mellett csak átmeneti napos időszakok fordulnak elő. Szórványosan hózáporok, átmeneti hóesések alakulhatnak ki. A szél hideg levegőt sodor a térségbe, így már napközben is csak fagypont körül alakul a hőmérséklet.

– Pénteken is szeles, fagyos idő ígérkezik, de sok napsütéssel, említést érdemlő csapadék nélkül.

– Szombaton előreláthatólag ciklon érkezik, átmeneti enyhüléssel, így esőre, havas esőre, néhol kisebb havazásra egyaránt számítani lehet.

– Vasárnap napsütés a legvalószínűbb, de elvétve kialakulhat egy-egy futó hózápor. (forrás: eumet.hu)

