Erős szél fújja be az enyhülést Somogyba

Pénteken élénk, délután már erősödő déli, délkeleti szél támad. Enyhülés kezdődik.

Többnyire felhős lesz az ég, de napközben vékonyodhat, átmenetileg fel is szakadhat a felhőtakaró. Délután ismét borongósabbra fordul, majd estétől szórványosan esők is előfordulhatnak a térségben. Éjjel marad az erős lökésekkel kísért délkeleti szél. Borongós időre, szórványosan szitálásokra, esőkre van kilátás. Enyhe lesz a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel -1,

péntek délután +7,

szombat reggel +6 fok körül alakul.

Pénteken a kezdődő erőteljes melegedés kiváltképp a melegfrontokra érzékenyek szervezetét terheli meg. Leggyakoribb tünetként fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság jelentkezhet. Emellett gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, gyakoribbá válhat a lázas állapot és a fertőző betegségek fellépése. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton erős, olykor viharos déli szél fúj az északkeleti határvidék kivételével. További enyhülésre készülhetünk, de borongós időben, szórványosan esőkkel. Délnyugaton +15 fok közelébe enyhülhet délutánra, míg északkeleten még mindig +5 fok alatt marad várhatóan a maximum.

– Vasárnap, északnyugaton már északira fordul várhatóan a továbbra is erős szél, míg délen, délkeleten marad az erős, olykor viharos, északkeleten a mérsékelt délkeleti légmozgás. Északnyugaton hűvösebbre fordul, míg délen +15 fok közeli maximum hőmérsékletre van kilátás továbbra is. Zömében borongós ég, kisebb esők várhatóak.

– Hétfőn, kedden mérsékelt, nyugaton élénkebb északi légmozgás mellett nagyrészt erősen felhős idő valószínű szitálásokkal, a Nyugat-Dunántúlon gyenge havas esőkkel, hóesésekkel. A Dunántúlon lehetnek átmeneti naposabb időszakok, ott várható az alacsonyabb hőmérséklet is.

– Szerdán előreláthatólag csökken a felhőzet. Nyugaton hűvösebb, keleten az évszakos átlagnál kissé enyhébb idő ígérkezik. (forrás: eumet.hu)