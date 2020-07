Erős UV sugárzással perzsel tovább a nyár

Maradnak a harminc Celsius feletti hőmérsékleti értékek. Szinte égető napunk lesz csütörtökön!

Csütörtökön igazi strandidő és kánikula várható Somogy megye területén nagyon sok napsütéssel. Felfrissülésre nem sok esély van, hiszen a légmozgás gyenge marad térségünkben. Csapadék estig nem várható. Estétől viszont szerte a Dunántúlon megnő az esélye szórványos záporok, zivatarok kialakulásának.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szerda délután 31,

csütörtök reggel 19,

csütörtök délután 32,

péntek reggel 18 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Péntekre 1-2 fokkal mérséklődik a meleg, de alapvetően folytatódik a strandidő. Kissé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Futó zápor, esetleg zivatar délen alakulhat ki.

– Szombatra pár fokot tovább csökken a hőmérséklet, de marad a napsütés és a nyaraló idő. Csapadék sehol nem várható.

– Vasárnap, hétfőn kora délutánig országszerte napos, csapadékmentes idő lesz, délután viszont a nyugati határszélen már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Hétfő éjszaka az egész Dunántúlon megnő a záporok, zivatarok kialakulásának valószínűsége, ekkor egy hidegfront érkezik térségünkbe.

– A kedd változóan felhősnek ígérkezik, főként a Dunántúlon helyenként kisebb esővel, záporesővel, néhol zivatarral. Keleten még marad a tartós napsütés, és a kánikula, nyugaton lejjebb hűl a levegő.

Az időjárás változásra érzékenyek csütörtökön fellélegezhetnek, hiszen fronthatás már nem terheli szervezetünket. A déli, kora délutáni órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ügyljünk a megfelelő fényvédelemre. Ha tehetjük, minél magasabb faktorszámú védőkrémet használjunk. Emellett a hőségre való tekintettel, a megfelelő mennyiségű folyadék utánpótlása is nagyon fontos, amely most az általában javasolt 2,5 liter duplája is lehet!